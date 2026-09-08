Choosin' Texas van countryzangeres Ella Langley voert voor de 21e week de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, aan. De 27-jarige zangeres krijgt daarmee het absolute record van haar collega Mariah Carey in zicht. Zij stond door de jaren heen 22 weken bovenaan met haar kersthit All I Want for Christmas Is You.

Langley werd vorige week al alleenrecordhouder met de langste topnotering in de lijst met een niet-kerstnummer. De week daarvoor deelde ze die eer nog met A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey en Old Town Road van Lil Nas X, die in respectievelijk 2024 en 2019 negentien weken op 1 stonden. Carey kwam met haar kersthit uit 1994 in 2019 voor het eerst bovenaan de Amerikaanse hitlijst en domineerde sindsdien de Billboard Hot 100 jaarlijks tijdens de feestdagen.

In Nederland kruipt het nummer van Langley langzaam richting de bovenste regionen van de Single Top 100. Vorige week steeg Choosin' Texas hier naar plek 19. Eind juli kwam de plaat nieuw binnen op plaats 96.

Achter Choosin' Texas staat in de Billboard Hot 100 deze week opnieuw het nummer Boston van Ella Lefty. Ook dat countrynummer is in Nederland bezig aan een opmars. Na de entree op plek 94 begin augustus, stond de plaat vorige week op de 43e plaats in de Single Top 100.