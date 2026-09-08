AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met kleine winst gesloten. Shell stond bij de winnaars op het Damrak dankzij de verder stijgende olieprijzen door het escalerende geweld in het Midden-Oosten. ASML boekte ook winst. De chipmachinemaker is begonnen aan de bouw van zijn nieuwe campus in Eindhoven.

Shell steeg 0,7 procent en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging 1,4 procent omhoog in de hoofdindex. De Franse en Britse olie- en gasmaatschappijen TotalEnergies en BP wonnen tot 0,7 procent. Brentolie nadert nu de 100 dollar per vat. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben aanvallen uitgevoerd op energiecentrales en steden in Saudi-Arabië, een Amerikaanse bondgenoot.

De AEX eindigde een fractie hoger op 1116,05 punten. De MidKap-index voor middelgrote bedrijven in Amsterdam daalde 0,1 procent tot 1108,09 punten. Ook op andere beurzen in Europa was het beeld gemengd. De beurs in Parijs steeg met 0,1 procent, de Londense beurs verloor 0,1 procent en die in Frankfurt bleef onveranderd.

ASML

ASML werd 1,2 procent hoger gezet. Op de nieuwe campus is plaats voor 20.000 extra werknemers. Daarmee verdubbelt het aantal medewerkers van ASML in Nederland. Daarnaast zijn de grote chipfabrikanten Samsung en TSMC van plan om de nieuwste machines van ASML respectievelijk vanaf 2028 en 2030 in gebruik te nemen voor grootschalige productie van chips. Branchegenoten ASMI en Besi daalden echter tot 3,6 procent.

In de MidKap ging Theon 1,3 procent omhoog na publicatie van definitieve resultaten. De Griekse fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector, die eind juli al met voorlopige cijfers kwam, werd iets positiever over de jaaromzet. Roestvrijstaalproducent Aperam was de grootste daler in de MidKap met een min van 3,3 procent.

Novartis

In Zürich kelderde Novartis 10,9 procent. De Zwitserse farmaceut heeft een tegenvaller gehad met testen van een experimenteel middel tegen een zeldzame spieraandoening. Het is de derde tegenvaller bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn voor Novartis in korte tijd.

De Franse branchegenoot Sanofi zakte 1,3 procent in Parijs. De Europese Commissie geeft toestemming voor 400 miljoen euro aan Duitse staatssteun voor de bouw van een nieuwe insulinefabriek in Frankfurt.