Ella Langley is dit jaar de grootste kanshebber tijdens de CMA Awards, maakte de Country Music Association donderdag bekend. De zangeres, die een grote hit heeft met haar nummer Choosin' Texas, is negen keer genomineerd. Langley maakt onder meer kans in de belangrijke categorie Entertainer of the Year, waarin ze concurrentie heeft van Luke Combs, Cody Johnson, Lainey Wilson en Chris Stapleton.

Ook Taylor Swift maakt weer kans op een prijs. Ze is genomineerd voor single van het jaar voor het nummer I Knew It, I Knew You uit de film Toy Story 5. Langley maakt in deze categorie twee keer kans, met Choosin' Texas en Be Her.

De zestigste CMA Awards worden op 18 november uitgereikt in de Bridgestone Arena in Nashville. Lainey Wilson is opnieuw de presentator van dienst.