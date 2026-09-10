In Londen is goedkeuring aan een procedure gegeven waarmee de voormalige prins Andrew Mountbatten-Windsor de eretitel Freedom of the City of London kan worden ontnomen, melden Britse media. Donderdag heeft de City of London Corporation (CLC) bekendgemaakt dat het besluitvormende orgaan van de organisatie heeft ingestemd met een maatregel die het mogelijk maakt om de onderscheiding in te trekken.

De Freedom of the City of London is een van de laatste eretitels die de jongere broer van koning Charles nog bezit. Hij ontving de onderscheiding in 2012. Eerder dit jaar kreeg Andrew nog kritiek nadat hij een verzoek om er vrijwillig afstand van te doen had genegeerd.

Volgens voorzitter van de beleidscommissie Chris Hayward zal de procedure "nu met spoed worden doorlopen om ervoor te zorgen dat er een besluit wordt genomen over de 'Freedom'-titel van Andrew Mountbatten-Windsor." De BBC schrijft dat naar verwachting in december een besluit wordt genomen over de onderscheiding.

De 66-jarige Andrew werd eerder dit jaar op zijn verjaardag gearresteerd op verdenking van een ambtsmisdrijf. Daarvoor lag de voormalige prins al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Koning Charles had eerder al zijn koninklijke titels afgenomen.