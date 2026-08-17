Ella Langley nog week verwijderd van record in Billboard Hot 100

Ella Langley voert deze week opnieuw de Billboard Hot 100 aan met haar nummer Choosin' Texas en is daarmee nog maar een week verwijderd van het evenaren van een record. De countryzangeres voert de belangrijkste Amerikaanse hitlijst sinds februari met onderbrekingen al voor de achttiende week aan, meldde Billboard maandag.

De nummers A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey uit 2024 en Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus uit 2019 stonden allebei negentien weken bovenaan. Zij delen daarmee vooralsnog het record van de langste notering aan kop met een nummer dat niet over de feestdagen gaat. All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey voert de absolute lijst namelijk aan met 22 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst.

In Nederland is Choosin' Texas sinds de entree in de Single Top 100 van samensteller GfK eind juli bezig met een opmars. Waar het nummer nog debuteerde op plek 96, stond Choosin' Texas afgelopen vrijdag al op plek 39.