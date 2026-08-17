Noorse koning Harald opgenomen in ziekenhuis met vochtophoping

Koning Harald is maandagmiddag na een medisch onderzoek opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo. Dat maakte het Noorse hof maandagavond bekend.

De 89-jarige vorst is volgens het paleis "de afgelopen weken behandeld met cortison voor de bloedziekte hemolytische anemie. Dit heeft geleid tot vochtophoping in het lichaam, waarvoor ziekenhuisbehandeling nodig is".

Harald is de komende twee weken met ziekteverlof. Zijn zoon Haakon treedt in die periode als regent op, zoals hij de laatste jaren al vaker heeft gedaan.

Het paleis komt later in een verklaring terug op de gevolgen voor de agenda van Harald en de rest van de Noorse koninklijke familie. Op 1 september staat vooralsnog een bezoek van de koning en koningin gepland aan de gemeente Rindal in de provincie Trøndelag.