Ella Langley staat achter het besluit om haar concert niet door te laten gaan wegens een veiligheidsdreiging. "Ik zou het besluit tien miljard keer opnieuw nemen, en ik zou het morgen weer doen, en overmorgen ook", zei ze bij het eerste optreden na de annulering. Haar show van vrijdagavond in de stad Tulsa werd volgens een lokale nieuwssite afgeblazen om een "valse bommelding".

"Hoe dankbaar ik ook ben dat ik mag doen wat ik doe, het is niet het belangrijkste in dit leven", vervolgde Langley op het podium in Lubbock, in de staat Texas. "Het belangrijkste in dit leven zijn de mensen om je heen die van je houden en er voor je zijn, wat er ook gebeurt." Ze benadrukte daarbij dat het belangrijk is om iedere dag dankbaar te zijn dat je wakker wordt.

De Choosin' Texas-zangeres vertelde haar fans ook dat ze erover had nagedacht om het optreden in Lubbock eveneens af te blazen, maar dat ze de show toch liet doorgaan, omdat ze "een roeping voelde, een soort trek in mijn borst die zei: het is oké, we zijn veilig en we kunnen deze show doen".

Het optreden van vrijdag werd pas op de dag zelf geannuleerd. "Ik weet hoeveel tijd, reiswerk, geld en planning het kost om naar een show te komen, en ik kan niet zeggen hoe erg ik het vind", schreef Langley die dag op sociale media.