De Amerikaanse actrice Ellen Burstyn had niet verwacht dat ze op haar 93e nog films zou maken. "Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik op mijn negentigste nog op dit niveau zou werken", vertelt de actrice in een interview met People.

"Toen ik als veertiger films maakte, was ik al verrast dat ik toen de hoofdrollen speelde", zegt Burstyn. Dat Burstyn op haar leeftijd nog altijd acteert noemt ze "geweldig". "Ik weet dat het zeldzaam is in deze wereld en het komt voor mij ook als een verrassing, maar tegelijkertijd voelt het volkomen natuurlijk aan, omdat dit is wat ik mijn hele leven al doe."

Burstyn kreeg in Venetië een oeuvreprijs voor haar gehele carrière uit handen van Maggie Gyllenhaal. De actrice is op het festival te zien in de producties Flesh Impact en Place to Be.