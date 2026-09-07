Kees Stevens heeft maandag tijdens de opnames van de bioscoopfilm De Bevers: Alles voor de Fans! op Malta een hoofdwond opgelopen. De echtgenoot van John de Bever moest naar het ziekenhuis en daar ongeveer vijf uur wachten voordat hij werd behandeld. Zijn manager bevestigt het incident aan het ANP, nadat Wilfred Genee erover had verteld in Vandaag Inside.

Volgens de manager had Stevens net een scène opgenomen en zocht hij daarna de schaduw op. Daarbij liep hij tegen een puntig object aan. De wond is gelijmd. "Hij is vermoeid en er zit nog wat schrik in het lichaam. Hij heeft een goede nachtrust nodig", aldus zijn manager.

Het is nog niet duidelijk of het voorval gevolgen heeft voor de opnames. "Het schema is wat door de war gegooid en het team is ernaar aan het kijken", zegt de manager. Ook moet volgens hem worden afgewacht hoeveel last Stevens de komende dagen van de hoofdwond houdt.

De opnames van De Bevers: Alles voor de Fans! vinden de komende weken voor een groot deel plaats op Malta. De film met John de Bever en Stevens moet op 25 februari 2027 in de bioscopen verschijnen.