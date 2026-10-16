Ellen DeGeneres mist televisiewerk

Ellen DeGeneres mist haar werk op televisie. Dat zei de voormalige talkshowpresentator te gast bij The Graham Norton Show. De laatste aflevering van haar talkshow The Ellen DeGeneres Show was in 2022 en later verhuisde zij naar het Verenigd Koninkrijk.

"Ik heb eigenlijk niets te doen en ik mis het enorm om op televisie te zijn", zei de 68-jarige DeGeneres volgens People. "Ik mis er veel aan. Het lachen met tekstschrijvers en publiek. Ik overweeg om hier wat dingen te gaan doen. Volgens mij is het hier vrij makkelijk om op televisie te komen", zei ze grappend.

DeGeneres maakte tussen 2003 en 2022 negentien seizoenen lang haar talkshow. De presentatrice kwam een paar jaar voor het stoppen van de show onder vuur te liggen nadat (ex-)medewerkers verhalen deelden over een nare sfeer achter de schermen. Vorig jaar liet DeGeneres in een gesprek met de BBC al doorschemeren dat ze wel oren zou hebben naar een talkshow in het Verenigd Koninkrijk.