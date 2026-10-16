Bouwsector ziet te weinig geld voor goed onderhoud infrastructuur

ZOETERMEER (ANP) - Bouwend Nederland stelt dat het grootste probleem met de nieuwe infrastructuurkeuzes van het kabinet niet is opgelost. Er is en blijft volgens de brancheorganisatie te weinig geld om de huidige infrastructuur goed te onderhouden.

De prioritering van het kabinet geeft de bouw wel meer inzicht in de klussenlijst, maar complete duidelijkheid zou er daarmee nog niet zijn. Voorlopig kunnen bedrijven in de sector daardoor bijvoorbeeld ook nog niet beginnen met het werven van al het nodige personeel, stelt de lobbyclub.

"Infrabedrijven hebben een duidelijke planning nodig om projecten goed te kunnen uitvoeren. Dat begint allemaal bij toereikend budget. Daarna volgen de plannen, de aanbestedingen en pas dan de uitvoering. Als bedrijven weten welk werk eraan komt, kunnen zij mensen werven en opleiden", aldus Bouwend Nederland.

Vertraging woningbouw

De sector wijst erop dat de Algemene Rekenkamer eerder becijferde dat Rijkswaterstaat tot 2038 34,5 miljard euro extra nodig heeft om orde op zaken te stellen. "Dat extra geld komt er vandaag met deze plannen niet. Daarmee blijft ook nieuwe aanleg van wegen, spoor en viaducten verder uit zicht." Wat de bouworganisatie betreft, steunt de Tweede Kamer de nu gemaakte prioritering en dient de politiek daarbij voorstellen in voor aanvullende financiering.

Bouwend Nederland waarschuwt dat hoe langer Nederland wacht met onderhoud, hoe duurder het wordt. "Dat geldt voor ieder afzonderlijk project, maar ook voor de economie in het geheel." Daarbij zou langer wachten kunnen leiden tot vertraging van bijvoorbeeld de woningbouw. "Niemand koopt een huis op een plek waar de verhuiswagen nog niet kan komen."