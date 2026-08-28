Ellen Pompeo heeft hoofdrol in nieuwe ziekenhuisserie

Ellen Pompeo heeft de hoofdrol te pakken in een nieuwe ziekenhuisserie, meldt Deadline. De actrice, vooral bekend van haar rol als Dr. Meredith Grey in Grey's Anatomy, speelt in Not a Sound de rol van verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie verschijnt.

David E. Kelley, bekend van Big Little Lies en Boston Legal, is als producent verbonden aan de serie. Pompeo is zelf ook als uitvoerend producent betrokken. Not a Sound is gebaseerd op de gelijknamige roman van Heather Gudenkauf en volgt Amelia Winn (Pompeo), een verpleegster die haar gehoor heeft verloren bij een verkeersongeluk. Samen met haar hulphond vindt ze het lichaam van een vermoorde oud-collega, waarna ze verwikkeld raakt in een "dodelijk mysterie".

De 56-jarige Pompeo speelt sinds 2005 de rol van Meredith Grey in Grey's Anatomy, maar vertolkt inmiddels geen hoofdrol meer. Ze is uitvoerend producent van de nog altijd populaire serie en is ook betrokken bij de aankomende spin-off, die zich afspeelt in Texas.