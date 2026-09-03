Elliot Page klaar voor volgende grote rol na The Odyssey

Elliot Page is klaar voor zijn volgende grote rol na The Odyssey. De acteur, die in 2020 bekendmaakte dat hij trans is, heeft nog geen nieuw werk aangeboden gekregen, vertelt hij in de podcast On Film… With Kevin McCarthy. "Ik weet dat ik soms kritiek krijg omdat ik... Canadees ben?", grapt Page. "Ik weet niet wat het is."

Page speelde in The Odyssey de rol van de Griekse soldaat Sinon, die de Grieken achterlieten om de Trojanen over te halen het Paard van Troje binnen te halen. De acteur werkte voor zijn transitie al eens met regisseur Christopher Nolan, aan de film Inception.

Hoewel Page het destijds erg naar zijn zin had, voelde hij zich "persoonlijk erg oncomfortabel". Het voelde volgens hem destijds alsof hij "een rol binnen een rol" moest spelen om zijn personage vorm te geven.

Tegenwoordig gaat het beter met Page, vertelt hij. "Ik hoef daar niet meer mee te worstelen wanneer ik acteer. Ik denk dat ik nu misschien mijn beste werk kan leveren." De ervaring om opnieuw op een set van Nolan te werken, was "louterend", volgens de acteur. "Toen ik klaar was met The Odyssey, had ik wel een momentje", vertelt hij emotioneel. "Dat maakte de cirkel rond."