Marieke Elsinga heeft donderdag na acht jaar afscheid genomen van de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic. "Dankjewel voor de afgelopen 8 jaar", zei de radiodj tegen de luisteraars. Ze bedankte de luisteraars onder meer voor de reacties die ze stuurden en dat ze altijd haar hart kon luchten in de show.

Ook had Elsinga een afscheidswoordje voorbereid voor Mattie Valk, met wie ze de ochtendshow presenteerde. Ze stond onder meer stil bij de eerste keer dat ze elkaar hadden ontmoet. "Plat gezegd kan je zeggen dat jij aan de wieg stond van mijn radiocarrière", zei ze. Ook liet ze verschillende bekende Nederlanders, zoals Martin Garrix en Chantal Janzen, iets inspreken voor Valk om hem succes te wensen met zijn ochtendshow.

Valk gaat maandag namelijk alleen verder met de ochtendshow Hey Mattie! Elsinga krijgt op Qmusic een eigen show op de vrijdagmiddag. Ook gaat ze RTL Boulevard weer presenteren.