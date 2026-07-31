Eloise zet bekendheid in voor queer-gemeenschap

Gravin Eloise wil haar bekendheid inzetten om maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen. Zo neemt de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien het graag op voor de queer-gemeenschap, vertelt ze aan BNNVARA. "Ik heb best een groot aantal mensen die mij volgen, en een naam die de aandacht trekt. Daarom wil ik niet stil zijn over belangrijke kwesties die ik zelf ook belangrijk vind."

Ze laat weten dat voor haar iedereen gelijk is. "Je luistert naar elkaar en je komt voor elkaar op. Daarin kan de mensheid sterker zijn", vertelt ze. Eloise was daar naar eigen zeggen "altijd al mee bezig", maar spreekt zich nog meer uit sinds ze in Amsterdam woont en vrienden heeft uit de queer-gemeenschap. "Ik denk dat je het altijd wel meekrijgt, maar het is toch anders als het iemand is die dicht bij je staat. Dan komt het binnen."

De influencer deelt ook haar zorgen over "hoe polariserend mensen kunnen zijn als er angst en onzekerheid om de hoek komen kijken. Dan kunnen mensen heel gekke dingen doen". "Dan wil ik die mensen wakker schudden, van: 'Doe chill. En luister naar elkaar'", benadrukt ze. Desondanks hoopt ze dat er na een tijd van polarisatie "ook weer een tijd komt waarin mensen verbinding willen zoeken".