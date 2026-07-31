Chrissy Teigen is milder voor zichzelf sinds veertigste

Chrissy Teigen zegt dat ze rond haar veertigste anders naar zichzelf is gaan kijken. "Het voelde alsof alle lichten aangingen en ik me niet langer een klein kind voelde dat gevangen zat in een volwassen lichaam", vertelde het model en de tv-persoonlijkheid in een interview met People.

De vrouw van zanger John Legend zei dat ze sinds haar veertigste verjaardag milder voor zichzelf is geworden. "Naarmate je ouder wordt, besef je eigenlijk pas dat je heel weinig begrijpt", aldus Teigen. "Nieuwsgierig blijven, een open mind houden en altijd bereid zijn om te leren en te groeien heeft me enorm geholpen om te begrijpen dat we op deze aardbol allemaal maar een stel maffe personages zijn die te allen tijde hun best proberen te doen."

Volgens Teigen heeft die nieuwe kijk haar veel gebracht. "Ik kan dus wel zeggen dat veertig een mooi jaar is voor een flinke portie zelfreflectie."