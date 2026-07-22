Elon Musk belooft volledige AI-film van The Odyssey door Grok

Elon Musk belooft dat zijn AI-tool Grok Imagine voor het einde van het jaar een "accurate" versie van The Odyssey heeft gemaakt. De topman van X reageert hiermee op kritiek dat de film van Christopher Nolan, die onlangs in première ging, niet helemaal historisch juist zou zijn.

"Voordat dit jaar eindigt, zal Grok Imagine een speelfilmlange verfilming maken van De Odyssee die historisch accuraat is en trouw aan de kunst van Homerus", schrijft Musk woensdag in een bericht op zijn platform. Hij citeert daarbij een eerdere post van het account Heavy Pulp, dat een filmpje van drie minuten deelde met scènes uit De Odyssee, volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie (AI).

Musk liet zich eerder onder meer kritisch uit over de casting van de zwarte actrice Lupita Nyong'o in de rol van Helena van Troje. Ook stond hij achter transfobe berichten van anderen over Elliot Page, die de rol van Sinon speelt in de film van Nolan. Volgens critici zouden onder meer de outfits van de Griekse soldaten in de film niet kloppen en de schepen uit een andere tijdsperiode komen.