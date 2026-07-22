Franse modellenscout met banden Epstein dood aangetroffen in huis

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse modellenscout Daniel Siad, die banden had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, is dood aangetroffen in zijn woning buiten Parijs. Dat meldt het Franse openbaar ministerie. Siad werd ervan beschuldigd Epstein te hebben geholpen bij mensenhandel en het misbruik van jonge vrouwen.

De naam van Siad komt voor in meer dan duizend Epstein-documenten die door de Verenigde Staten zijn vrijgegeven. Er liep een onderzoek in Frankrijk, maar de modellenscout was nog niet verhoord. Hij ontkende de beschuldigingen eerder en zei dat hij zijn versie van het verhaal wilde vertellen. Siad hield vol dat Epstein "misbruik had gemaakt van zijn vertrouwen".

In 2020 arresteerden de Franse autoriteiten een andere Franse modellenscout na beschuldigingen dat hij vrouwen had geronseld voor Epstein. Hij werd in 2022 dood in de gevangenis aangetroffen. Epstein zelf overleed in 2019 in de gevangenis, in afwachting van zijn proces rond sekshandel met minderjarige meisjes.