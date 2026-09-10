Jake Paul en zijn broer Logan Paul krijgen een eigen competitieserie. In de serie, die nog geen titel heeft, coachen de broers twee teams die het in gevechten tegen elkaar opnemen. In de survivalserie worden "eliminaties bepaald door een gevecht en niet door een stemming", aldus de aankondiging.

"Jake en Logan sturen de verliezers van elk gevecht naar huis, totdat er uiteindelijk nog maar één man en één vrouw overblijven die met de overwinning aan de haal gaan," zo luidt de officiële beschrijving van de serie. Het gaat om vechtsporten als MMA, boksen, worstelen en karate. De serie is een samenwerking van streamingdienst Hulu en sportzender ESPN. Volgens Deadline is de serie bedoeld om een jong, mannelijk publiek aan te trekken.

De gebroeders Paul, bekend als influencers, hebben zelf ook ervaring als vechtsporters. Oudere broer Logan is professioneel worstelaar, Jake werd bokser. In 2024 won Jake een bokswedstrijd van de gepensioneerde bokslegende Mike Tyson, vorig jaar werd hij knock-out geslagen door tweevoudig wereldkampioen Anthony Joshua. Jake Paul is tevens bekend door zijn relatie met de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.