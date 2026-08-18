Elsinga plakt eclipsbrillen in dagboeken van haar kinderen

Marieke Elsinga heeft haar eclipsbrillen niet weggegooid, maar in de dagboeken van haar kinderen Jip (3) en Noa (2) geplakt. "Daar hebben zij misschien nog wat aan in 2081", zegt de 40-jarige presentatrice in een video op Instagram. Onlangs was er in Nederland een zonsverduistering te zien.

Elsinga liet haar volgers weten lang naar het unieke natuurverschijnsel te hebben uitgekeken. De spanning liep dan ook hoog op toen haar bestelde eclipsbrillen niet op tijd binnen leken te komen. Uiteindelijk deelde Elsinga een video waarin te zien was dat de brillen toch nog op tijd werden bezorgd.

Tijdens een eclips schuift de maan voor de zon, waardoor het zonlicht wordt beperkt. Mensen die het fenomeen wilden bekijken, droegen een speciale bril om oogschade te voorkomen.