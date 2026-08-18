Remix van Zwanenmeer te zien op openingsavond jubilerend ADE

Dansproductie Swan Lake Remixed for ADE van Het Nationale Ballet en ISH Dance Collective is op woensdag 21 oktober onderdeel van de openingsavond van Amsterdam Dance Event (ADE) 2026. Tijdens het live-evenement in Gashouder Amsterdam komen klassiek ballet, hiphopdans, elektronische muziek en digitale kunst samen in één voorstelling.

Swan Lake Remixed for ADE is onderdeel van de 30 YEARS ADE Icon Series, een reeks evenementen waarin ADE viert dat het dertig jaar bestaat. Met de dansproductie in Gashouder wordt ook stilgestaan bij 150 jaar Zwanenmeer, de tienjarige samenwerking tussen Het Nationale Ballet en ISH Dance Collective en het 25-jarig bestaan van concept- en productiebureau XSAGA.

Het Zwanenmeer is gecomponeerd door de Russische componist Tsjaikovski en een van de populairste balletten aller tijden. Volgens de organisatie achter Swan Lake Remixed for ADE krijgen de thema's uit het ballet, "zoals verlangen, vrijheid, verleiding en de spanning tussen licht en donker", in de nieuwe, eenmalige dansproductie een nieuwe, actuele vorm.

De 31e editie van conferentie- en festivalevenement ADE vindt plaats van 21 tot en met 25 oktober op verschillende locaties in Amsterdam.