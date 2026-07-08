Hoewel zijn Farewell Yellow Brick Road-tournee drie jaar geleden eindigde, treedt Elton John later dit jaar toch nog voor een groot publiek op. De Britse zanger staat begin oktober twee keer op het podium in het Aztekenstadion in Mexico-Stad, maakte hij bekend op Instagram.

De 79-jarige John noemt de optredens op 2 en 3 oktober zijn "afscheid van Mexico". Volgens de zanger heeft Mexico-Stad altijd een bijzonder plekje in zijn hart gehad. "Ik was echt teleurgesteld dat ik door de pandemie niet in Latijns-Amerika kon optreden tijdens mijn Farewell-tournee. Dat maakt deze terugkeer extra betekenisvol", schrijft John bij de aankondiging. "Ik kan niet wachten om dit zeer speciale moment met mijn fans te delen na al die jaren."

Het is de eerste keer sinds 2012 dat John weer optreedt in Mexico. Tijdens zijn Farewell Yellow Brick Road-tournee, die in juli 2023 eindigde, gaf hij in totaal 330 shows in grote stadions wereldwijd. Sindsdien stond John nog wel diverse keren op het podium in kleine zalen met losse concerten of benefietoptredens.