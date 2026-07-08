ANKARA (ANP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft woensdag op de NAVO-top herhaald dat Groenland "niet te koop" is. De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag nog eens dat het eiland in zijn ogen zou moeten worden beheerd door de Verenigde Staten, maar daar verzet Frederiksen zich tegen.

"Het Amerikaanse standpunt is helaas heel duidelijk", aldus Frederiksen bij de top in Ankara. Ze zei te hopen dat alle NAVO-bondgenoten het zelfbeschikkingsrecht van het Groenlandse volk respecteren.

De Deense premier verklaarde desgevraagd ook bereid te zijn Groenland te verdedigen. "We zijn klaar om iedere centimeter van het NAVO-grondgebied te verdedigen, inclusief ons eigen territorium. En als er iets met ons gebeurt, hopen we dat onze bondgenoten er ook voor ons zijn."

'Goed proces'

NAVO-chef Mark Rutte zei de zorgen van de VS te begrijpen, maar stelde ook dat er begin dit jaar op een top in Davos "een goed proces" is opgezet over Groenland. Toen werd een "raamwerk van een toekomstige deal" aangekondigd.

De IJslandse premier Kristrún Frostadóttir viel Frederiksen bij. "Groenland behoort aan de Groenlanders", zei ze op de NAVO-top. "Ze willen geen deel uitmaken van de VS en hebben dat heel duidelijk gemaakt." Ze zei goede hoop te hebben dat de gesprekken tussen de Amerikanen en de Denen over het arctische eiland een oplossing opleveren.