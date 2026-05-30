Emily Blunt is 'een beetje bang' voor AI

Emily Blunt is "een beetje bang" voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat vertelde de Britse actrice in de talkshow Hot Ones aan presentator Sean Evans. Blunt koos er dan ook voor om geen gebruik te maken van AI toen ze bezig was met de opnames van de film Disclosure Day, die volgende maand uitkomt.

De film vertelt het verhaal van een weerpresentatrice, gespeeld door Blunt, die wordt overvallen door een buitenaardse kracht terwijl ze live een weerbericht opneemt. De actrice vertelde dat ze in een belangrijke scène een niet-menselijke taal spreekt. "Het is een opname van 4 minuten die we hebben gemaakt en die leidt naar het moment waarop ze geleidelijk aan als het ware uiteenvalt", aldus Blunt.

Volgens de actrice waren er verschillende manieren om het geluid op te nemen. "Je kunt voor AI kiezen, waar ik een beetje bang voor ben." Daarom koos ze ervoor om zelf "een reeks rare geluiden" te maken, die onder meer bestond uit "een soort klikgeluiden" en "een soort neuriënde geluiden". Uiteindelijk heeft de geluidsontwerper alle opnames gecombineerd en "dat vreemde geluid" gecreëerd, aldus Blunt.

Naast Blunt spelen onder anderen Josh O'Connor en Colin Firth in Disclosure Day. De film, geregisseerd door Steven Spielberg, draait vanaf 12 juni in de bioscoop.