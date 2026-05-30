Actrice Kelly Curtis (69) overleden

De Amerikaanse actrice Kelly Curtis is zaterdag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar jongere zus en Hollywood-ster Jamie Lee Curtis bekend in een bericht op sociale media.

Curtis was onder meer bekend van haar rollen in Trading Places (1983), The Devil's Daughter (1991) en de televisieserie The Sentinel (1996). Ze beëindigde haar acteercarrière eind jaren negentig, waarna ze als assistent van haar zus werkte aan titels als Freaky Friday, Christmas with the Kranks en You Again. Haar doodsoorzaak is niet bekend.

"Ze was mijn eerste vriendin en mijn vertrouwelinge voor het leven", schrijft Jamie Lee Curtis op Instagram bij een zwart-witfoto van haar zus. "Ze was adembenemend mooi en een getalenteerde actrice." Kelly en Jamie Lee Curtis zijn de dochters van acteurs Janet Leigh en Tony Curtis.