Eminem heeft een merkenstrijd verloren tegen het Australische strandmerk Swim Shady. Dat meldt het Australische muziekmedium The Music.

De rapper maakte bezwaar tegen de merknaam, omdat die volgens hem te veel lijkt op zijn alter ego en handelsmerk Slim Shady. Swim Shady, dat onder meer strandparasols, handdoeken, tassen en zwemkleding verkoopt, vroeg in 2024 een handelsmerk aan.

De Australische merkenautoriteit oordeelde volgens The Music dat de naam Slim Shady vooral wordt geassocieerd met Eminems artiestenpersona en niet met de producten waarvoor hij merkrechten claimde. Swim Shady mag de merknaam daarom blijven gebruiken voor een deel van zijn assortiment. Eminem moet bovendien de proceskosten betalen.

De rapper kan volgens The Music nog tot 22 juli in beroep gaan.