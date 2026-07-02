Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen na de zomervakantie een streekbezoek aan de Kop van Drenthe, het noordelijke deel van de provincie Drenthe. Op dinsdag 8 september bezoeken ze de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag aan.

Het streekbezoek begint in de gemeente Noordenveld bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Daarna bezoeken ze de penitentiaire inrichting Esserheem en gaan ze langs bij een melkveebedrijf. In de gemeente Tynaarlo bezoeken ze het brinkdorp Zeijen.

De reis wordt vervolgd in Assen, waar ze op het stadhuis een crisissimulatieruimte bezoeken waar overheid, regionale onderwijsinstellingen en Defensie samenwerken. Ook gaan ze naar een jeugdtheaterschool in de provinciehoofdstad. Het streekbezoek wordt afgesloten bij De Buitenplaats in Eelde, een onderdeel van het Drents Museum.

Het streekbezoek aan Drenthe is het tweede van dit jaar; in mei bezocht het koningspaar de regio Midden-Limburg.