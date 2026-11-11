Emma Heesters gaat op zoek naar de liefde in het programma The Bachelorette. Streamingdienst Videoland maakte woensdag bekend dat mannen die geïnteresseerd zijn in de 30-jarige zangeres zich vanaf nu voor het programma kunnen opgeven. Het nieuwe seizoen is volgend jaar te streamen, een precieze datum is nog niet bekend.

Er gingen al geruchten dat Heesters de nieuwe Bachelorette zou zijn, na een teaser die eerder op sociale media werd gedeeld. Veel mensen online meenden de zangeres daar al in te herkennen.

"Ik ben een enorme romanticus en geloof nog steeds heel erg in de liefde. Ik vind dit avontuur doodeng, maar heb er tegelijkertijd ontzettend veel zin in", zegt Heesters, die eerder lange tijd samen was met voetballer Wesley Hoedt. "En laten we eerlijk zijn: wanneer krijg je nou de kans om zoveel leuke mannen te ontmoeten die allemaal openstaan voor de liefde? Ik ben klaar om mijn hart weer open te stellen en hoop dat er iemand tussen zit die me helemaal weet te veroveren."

De Bachelorette is een datingshow waarin een vrijgezel kennismaakt met een aantal potentiële liefdespartners. In eerdere edities deden onder anderen Sylvia Geersen, Diva Brons en Beate van der Weide mee.