De nieuwe Nederlandse versie van de musical Cabaret is met twee weken verlengd. Producent MediaLane meldt woensdag dat het stuk te zien blijft in het DeLaMar Theater in Amsterdam tot en met zondag 17 januari. De meeste opvoeringen tot januari zijn inmiddels uitverkocht.

De musical markeert de terugkeert van Chantal Janzen naar het theater na tien jaar. Zij speelt de rol van Sally Bowles, een Duits nachtclubmeisje die verliefd wordt op een Amerikaanse schrijver. Het verhaal speelt zich af begin jaren dertig, terwijl de nazi's steeds prominenter bezit nemen van de Duitse hoofdstad.

De nieuwe enscenaring van regisseur Daria Bukvić kreeg lovende recensies. Andere hoofdrollen zijn voor Freek Bartels, Hajo Bruins en Sylvia Poorta. Eerder gaf Janzen aan dat een verlenging onwaarschijnlijk was, vanwege haar vaste werkzaamheden voor RTL Nederland.