Emma Kok worstelt met de haatcomments die zij krijgt op sociale media. In een openhartig bericht op Instagram ter gelegenheid van de dag van de mentale gezondheid vraagt de 18-jarige zangeres zich af waar dergelijke commentaren voor nodig zijn.

Kok, die lijdt aan een chronische ziekte, schrijft dat zij als klein meisje werd gepest en dat dat een litteken bij haar heeft achtergelaten. "Toen ik naar de middelbare school ging, stopte het pesten. Gelukkig!! Maar de laatste tijd wordt dat litteken weer aangewakkerd. Sinds dat ik 18 ben geworden word ik opnieuw gepest. Op social media in mijn comments. Haatcomments", aldus Kok.

De zangeres wil niets hebben van opmerkingen dat het erbij hoort. "Mijn vraag is gewoon waarom? Want 99% van mensen die haatcomments commenten ken ik niet eens. En als jij mij niet mag of leuk vindt, scroll dan gewoon lekker verder. Ik vraag niet om jouw mening, hou die gewoon lekker voor je."

Kok probeert naar eigen zeggen niet naar de vervelende commentaren te kijken, maar krijgt er soms toch wat van mee. "Ik probeer er niks van aan te trekken maar dat is zo lastig. Jullie schrijven over mijn grootste onzekerheden, en die worden steeds groter door jullie. Het kwetst me elke dag maar mijn olifantenhuid wordt steeds dikker", besluit ze.