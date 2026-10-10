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Pentagon: 21 Amerikanen omgekomen bij operaties tegen Iran

10 okt , 20:41Buitenland
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ANP
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WASHINGTON (ANP) - Er zijn volgens het Pentagon tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen in het Midden-Oosten bij operaties tegen Iran. De officiële telling is naar boven bijgesteld, meldt The Washington Post. 865 militairen raakten gewond.
De krant berichtte vorige maand dat het aantal militaire doden hoger lag dan de achttien die het Pentagon tot dan toe rapporteerde. Defensieminister Pete Hegseth noemde dat nieuws destijds "een complete leugen". Het nieuwe cijfer omvat volgens de Post onder meer twee extra sterfgevallen buiten gevechtssituaties.
Het Pentagon "blijft zich onverminderd inzetten voor een transparante en nauwkeurige registratie van alle slachtoffers onder militairen", aldus een verklaring.
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