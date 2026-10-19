Emma Kok tekent contract bij Universal: droom komt uit

Emma Kok heeft een contract getekend bij Universal Music Group. "Ik kan niet geloven dat ik deze woorden schrijf maar het is echt zo!!", schrijft de 18-jarige zangeres maandag op Instagram.

"De laatste tijd komen echt zoveel dromen uit en eentje daarvan is deze!!", deelt ze verder. Kok ziet de stap als "een heel nieuw hoofdstuk" en kan naar eigen zeggen niet wachten.

Kok werd bij het grote publiek bekend door onder meer haar deelname aan The Voice Kids in 2021. Ze trad vaak op tijdens concerten met André Rieu en het Johann Strauss Orkest.