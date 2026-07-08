De terugkeer van Michael J. Fox levert hem direct een Emmy-nominatie op. De 65-jarige acteur stopte in 2020 met acteren, maar keerde terug met een rol in de serie Shrinking. Fox maakt kans in de categorie beste gastacteur in een komedieserie.

Fox' rol in de Apple TV+-serie was zijn eerste acteerklus nadat hij stopte wegens spraakproblemen als gevolg van de ziekte van Parkinson. Het personage Gerry, een patiënt met Parkinson die bevriend raakt met Paul Rhoades (Harrison Ford), werd speciaal voor de acteur bedacht. Zelf werd Fox op zijn 29e al gediagnosticeerd met de ziekte.

In 2016 werd de acteur voor het laatst genomineerd voor een Emmy en hij won er over zijn hele carrière vijf. Fox is bekend van onder meer de serie Family Ties en de Back to the Future-filmtrilogie.