Emmy-winnares Susan Saint James (80) overleden

De Amerikaanse actrice Susan Saint James is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt entertainmentblad People op basis van een verklaring van haar familie. Bij de Emmy-winnares was alvleesklierkanker vastgesteld.
Saint James verwierf onder meer bekendheid met haar rol in de serie The Name of the Game, waarvoor ze in 1969 een Emmy Award won. Ook speelde ze Sally McMillan in de televisieserie McMillan & Wife, waarin ze van 1971 tot 1976 te zien was. In 1984 speelde ze naast Jane Curtin in de sitcom Kate & Allie.
Daarnaast was de actrice te zien in verschillende films, waaronder Outlaw Blues (1977), Love at First Bite (1979) en How to Beat the High Cost of Living (1980). In 2008 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles.