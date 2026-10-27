Drenthe geeft geld voor studie naar betere bescherming tegen wolf

ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe geeft een subsidie van 148.000 euro voor onderzoek naar een nieuwe technologie die kan helpen bij het beschermen van grazers in gebieden waar veel wolven voorkomen. In die pilot worden onder meer automatische beeldherkenning en middelen om wolven af te schrikken gecombineerd met een systeem waarbij vroegtijdig voor de wolf wordt gewaarschuwd.

De pilot richt zich op een kudde runderen die wordt ingezet voor natuurbeheer in een groot natuurgebied. Bij deze extensieve begrazing zitten de dieren in een natuurlijke omgeving van grote omvang en wisselende omstandigheden. Voor deze dieren kunnen gangbare beschermingsmaatregelen zoals rasters niet altijd worden gebruikt.

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of wolven tijdig kunnen worden herkend, zodat beheerders sneller kunnen reageren en ze hun dieren beter kunnen beschermen. Het onderzoek duurt twee jaar.

"We zoeken voortdurend naar manieren om dierhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren. Met deze pilot onderzoeken we of nieuwe technologie daarbij kan helpen", zegt gedeputeerde Henk Emmens (natuur).