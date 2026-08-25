Emmy's geven eerste Legacy Award aan tv-serie I Love Lucy

De iconische tv-serie I Love Lucy krijgt op 6 september de eerste Legacy Award. Met de nieuwe prijs wil de Television Academy een serie of persoon in het zonnetje zetten die verregaande invloed heeft gehad op het medium televisie.

De serie I Love Lucy was tussen 1951 en 1957 op CBS te zien en geldt als een blauwdruk voor alle Amerikaanse sitcoms die in de decennia daarna te zien waren. "Behalve het feit dat de serie televisiegeschiedenis heeft geschreven, zijn de creatieve ambitie, de technische innovatie en de grensverleggende manier waarop de serie werd gemaakt ook na 75 jaar nog steeds van invloed op de industrie." De Television Academy, die de prijzen uitreikt, had in januari al gemeld dat de Legacy Award in het leven zou worden geroepen.

De uitreiking van de Emmy Awards neemt drie dagen in beslag. De uitreiking van de nieuwe ereprijs vindt plaats op de tweede avond. De Emmy's worden voor de 78e keer uitgereikt.