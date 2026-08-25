De Jong heet Xavi welkom in Zeist: zijn blij dat je hier bent

ZEIST (ANP) - Nigel de Jong heeft Xavi Hernández, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, dinsdag welkom geheten. "Ik wil je welkom heten Xavi. We zijn blij dat je hier bent", sprak de directeur topsport van de KNVB tijdens een drukbezochte persconferentie in Zeist.

De Jong gaf aan dat er vier kandidaten waren voor het bondscoachschap. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar, waarna de KNVB doorschakelde. "We hebben gelijk geschakeld naar Xavi. Die nu hier naast mij zit. We hebben gesprekken gevoerd vanuit ambitie, inhoud, speelwijze en tactisch vermogen. De gesprekken zijn afgelopen vier weken geweest", aldus De Jong. "Xavi hebben we een paar keer bij hem thuis in Barcelona gesproken, hij is ook hier geweest in Nederland. We hebben prettige gesprekken gehad over zijn voetbalvisie en speelwijze."