De vorig jaar overleden Rob Reiner is tijdens de tweede avond van de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards postuum in de prijzen gevallen. De acteur werd onderscheiden met een beeldje voor beste gastacteur in een comedyserie voor zijn rol in The Bear. Ook Shailene Woodley, Ernest Harden Jr. en Betty Gilpin kregen Emmy's voor gastrollen.

David Harbour won in de categorie beste mannelijke bijrol voor zijn rol in de HBO-serie DTF St. Louis, terwijl zijn medespeler Linda Cardellini de vrouwelijke variant kreeg. Gilpin werd onderscheiden voor haar rol in Widow's Bay, Woodley voor haar werk in Paradise en Harden Jr. voor zijn rol in The Pitt.

De series Widow's Bay en DTF St. Louis waren de grote winnaars van de tweede avond met respectievelijk acht en zes prijzen. Spider-Noir volgde met vijf Emmy's. South Park werd ondertussen onderscheiden met een vijfde Emmy voor beste animatieserie, de eerste sinds 2013.

De Creative Arts Emmy Awards zijn een subcategorie van de algemene Emmy Awards en richten zich vooral op technische prestaties en werk achter de schermen. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten won een beeldje voor zijn werk voor The Pitt. Volgende week is de uitreiking van de rest van de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten.