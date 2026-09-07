DEN HAAG (ANP) - Ook 150 werknemers van ABN AMRO staken dinsdag uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid, meldt vakbond FNV. Personeel van de bank sluit zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag, waarbij overheidsmedewerkers met een koffertje met alternatieve plannen naar het ministerie van Financiën trekken.

De acties zijn gericht tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op zaken als de WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. FNV noemt de timing "extra wrang", vanwege de banen die de komende jaren verdwijnen bij ABN AMRO. "Je betaalt jarenlang premie en op het moment dat je het nodig hebt, wordt het vangnet onder je vandaan getrokken", stelt FNV-bestuurder Arne Gorter. "Dat accepteren wij niet."

FNV is bezig met een brede actiegolf in aanloop naar Prinsjesdag, waarbij in verschillende sectoren en op verschillende plekken in Nederland wordt gestaakt of actiegevoerd.

ABN AMRO is om reactie gevraagd.