Het bekende Empire State Building in New York kleurt vrijdagavond blauw ter ere van het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Op de website van de toren is te lezen dat voor een lichtblauwe, fonkelende kleur is gekozen.

Het blauw is een verwijzing naar 'something blue', iets blauws, dat Amerikaanse bruiden vaak dragen op hun bruiloft. Dat zou samen met iets ouds, iets nieuws en iets dat geleend is voor geluk zorgen voor het kersverse echtpaar.

Het Empire State Building ligt niet ver van Madison Square Garden, waar Taylor vrijdagavond trouwt met de footballspeler.