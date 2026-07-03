Verschillende bekende gasten zijn vrijdag gearriveerd voor het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce in New York. Onder anderen Gigi Hadid en Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran, Jay-Z, Steven Spielberg, Jason Sudeikis en Benson Boone werden bij de feestlocatie gespot.

Ook verschillende sporters behoorden tot de genodigden. Zo arriveerden NFL-spelers Kyle Juszczyk en Matthew Stafford met hun partners. Verder werden onder anderen Abby Wambach, Karlie Kloss en de band The Chainsmokers gezien.

Swift en Kelce houden de details van hun huwelijk grotendeels geheim. Rond de feestlocatie, Madison Square Garden, zijn straten afgezet en hebben zich veel fans verzameld in de hoop een glimp van het bruidspaar of de gasten op te vangen.