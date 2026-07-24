Envy Peru brengt eerste solosingle uit ter ere van WorldPride

Envy Peru heeft ter ere van WorldPride Amsterdam haar eerste solosingle uitgebracht. Dat heeft het muzieklabel van de dragqueen vrijdag bekendgemaakt.

Het nummer They Envy Peru omschrijft het label als een "energieke ode aan trots, diversiteit en de kracht van de internationale queer community". Zelf laat ze weten met het nummer niet alleen haar eerste solosingle te vieren, maar ook de kracht van haar gemeenschap.

"Ik hoop dat iedereen zich vrij voelt om te dansen, zichzelf te zijn en hun eigen licht te laten stralen", aldus Envy Peru. Op de vijftiende editie van het Milkshake Festival zal ze het nummer voor het eerst live ten gehore brengen. De show markeert daarnaast haar allereerste liveoptreden.

Envy Peru won het eerste seizoen van Drag Race Holland. Ook is ze te zien in het RTL-programma Make Up Your Mind.