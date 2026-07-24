OM eist 8 jaar cel en tbs voor doodsteken broer in Gouda

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. (26) voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijk huis in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden.

De officier van justitie sprak van een "onbeschrijfelijk tragische gebeurtenis". Voor het OM bestaat "geen enkele twijfel dat het de verdachte was die zijn broer heeft gedood." Bij M. is een psychotische stoornis vastgesteld. Hij heeft verklaard zich niks te herinneren van de steekpartij.

Agenten troffen het slachtoffer aan in de gang van de woning aan de Rentmeesterslag, nadat een zus de politie had gebeld. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De verdachte werd kort daarna aangehouden in de buurt. Hij was zelf ook gewond en had onder meer een slagaderlijke bloeding.

M. woonde bij zijn ouders. Er waren al langere tijd spanningen in het gezin.