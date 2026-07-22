Envy Peru zingt voor het eerst live op Milkshake

Envy Peru treedt zondag voor de allereerste keer in haar leven live op tijdens het festival Milkshake. De winnaar van het eerste seizoen van Drag Race Holland brengt vlak voor de grande finale van het evenement haar nieuwe single live ten gehore, meldt het festival. Het lied, dat vrijdag als single verschijnt, heet They Envy Peru. De performer treedt op op het Supertoys MainStage.

Het festival Milkshake vindt jaarlijks plaats in het Amsterdamse Westerpark in het weekend voordat de botenparade plaatsvindt. Dit jaar is Milkshake op 25 en 26 juli. Sinds de eerste editie in 2012 groeide Milkshake uit tot een toonaangevend festival waar vrijheid, inclusiviteit en zelfexpressie centraal staan.

Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van Milkshake initieert de organisatie een bijzondere lunch voor een grote groep ouderen uit Amsterdam en omgeving. De stichting wil hiermee "de generatie eren die heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid en acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap." Voor zondag zijn nog kaarten verkrijgbaar.