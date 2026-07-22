Sharon Osbourne hoopt dat fans Ozzy herdenken met harde muziek

Sharon Osbourne hoopt dat fans van Ozzy Osbourne zijn eerste sterfdag aangrijpen om zijn muziek "snoeihard" op te zetten. Dat zegt de weduwe van de vorig jaar overleden rocker tegen de BBC.

"Ozzy zou zeggen: 'als je aan me wilt denken, zet de muziek dan snoeihard aan, zo hard als je kunt, en ga lekker headbangen'", aldus Sharon, die ook hoopt dat mensen haar man herinneren aan "hoe grappig, charismatisch en puur hij was".

Ozzy's dochter Kelly staat op Instagram stil bij de sterfdag van haar vader. Volgens haar is met de dood van Ozzy ook een deel van haarzelf verloren gegaan. "Ik mis wie ik was voordat mijn vader stierf", schrijft ze onder meer. "Voordat mijn hart een tehuis werd voor afwezigheid. Voordat elke herinnering zowel een zegen als een wond werd. Sommige verliezen breken je niet zomaar. Ze splitsen je leven in twee personen. Degene die je daarvoor was, en degene die achterblijft."

Woensdag wordt in de Britse stad Birmingham op verschillende plaatsen stilgestaan bij de eerste sterfdag van Osbourne. In zijn geboortestad wordt een zogeheten Ozzy Day georganiseerd met onder meer een concert en tentoonstellingen.