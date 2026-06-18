EO-directeur Arjan Lock vertrekt naar het Leger des Heils

Arjan Lock vertrekt begin volgend jaar als directeur van de EO. Hij maakt per 1 februari 2027 de overstap naar het Leger des Heils, waar hij verantwoordelijk wordt voor dienstverlening, fondsenwerving en ReShare, bekend van het inzamelen van tweedehands kleding.

Lock noemt zijn nieuwe functie een "bijzondere en passende volgende stap". "De EO is voor mij jarenlang een plek geweest waar missie en maatschappelijke relevantie samenkomen, gedreven door geloof, hoop en liefde. Ik heb hier met veel plezier gewerkt", aldus de bestuurder.

Lock blijft tot eind januari 2027 aan de EO verbonden om zijn werkzaamheden over te dragen.

Voorzitter Arie Slob van de raad van toezicht bedankt Lock voor zijn inzet voor de EO en de publieke omroep. Volgens Slob past de overstap naar het Leger des Heils bij Locks maatschappelijke betrokkenheid. De raad van toezicht beraadt zich nog op de opvolging.

Lock is sinds 2011 directeur van de Evangelische Omroep.