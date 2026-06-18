Richard Groenendijk presenteert avond over dementie op NPO 1

Richard Groenendijk presenteert op woensdag 8 juli op NPO 1 een live-uitzending over dementie. In Herinneringen voor het leven - stop dementie vragen Alzheimer Nederland en AVROTROS aandacht voor de impact van deze ziekte. Het programma komt vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

"Dementie is dichterbij dan je denkt. Ik ken mensen in mijn omgeving die ermee te maken hebben gehad en het is elke keer weer confronterend hoe snel iemand kan veranderen", zegt Groenendijk. "Daarom doe ik graag mee aan Herinneringen voor het leven - stop dementie. Niet omdat het moet, maar omdat ik hoop dat we samen iets in beweging kunnen zetten. Elke euro die naar onderzoek gaat, telt."

De uitzending staat in het teken van het werven van donateurs voor Alzheimer Nederland. Zangeres Edsilia Rombley en journalist Suse van Kleef gaan als reporters het land in om met mensen te praten over dementie. Ook Twan Huys, Hans Klok en Simone Kleinsma leveren een bijdrage aan het programma. Zangeres en pianiste Karsu treedt op.