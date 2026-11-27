De Evangelische Omroep (EO) zendt in de laatste twee weken van 2026 nog vier nieuwe afleveringen uit van Rail Away. De omroep viert met de nieuwe afleveringen het dertigjarig bestaan van het programma, waarin vooral internationale treinroutes worden gevolgd. Rail Away maakt vanwege bezuinigingen op de publieke omroep geen nieuwe afleveringen meer na 2026.

In de nieuwe afleveringen zijn treinreizen te zien door Zwitserland, Sicilië, Nederland en Duitsland. Voor het eerst in de geschiedenis van het programma is er een trein te zien die op een boot gaat om de oversteek te maken naar Sicilië. De afleveringen zijn op 19, 20, 26 en 27 december te zien op NPO 2.

Ter ere van de nieuwe afleveringen organiseert de EO een voorvertoning met 160 kijkers, die inmiddels al uitverkocht is. Tijdens de voorvertoning kunnen er vragen worden gesteld aan vaste voice-over Bob van der Houven.

Petitie

Radiomaker Erik de Zwart overhandigt tijdens de voorvertoning ook zijn petitie om het programma te behouden aan de directie van de EO. De Zwart startte in december 2025 de handtekeningenactie omdat hij een signaal wilde afgeven dat Rail Away bij de publieke omroep hoort. Hij verzamelde binnen twee weken ruim 12.000 handtekeningen, inmiddels zijn dat er meer dan 23.000.

Sinds de start van Rail Away in 1996 zijn er meer dan 250 afleveringen gemaakt. Daarin werden ruim vijftig landen bezocht. Na 2026 worden er alleen nog maar herhalingen uitgezonden van het programma.