De voorstelling De Kerststal wordt op 15 december opgevoerd in Venlo. Onder anderen Keoma Aidhen, Joy Wielkens, Dorian Bindels en Tygo Gernandt spelen in de musical over de geboorte van Jezus, meldt de KRO-NCRV. Venlonaar Lex Uiting is de verteller.

De Kerststal is daarnaast live te zien op NPO 1. Ook Esmee Joanna van Oostende, Delany Lepelblad, Vincent Visser, Niels Gomperts, Klaas van Kruistum en Dwight Dissels spelen in de musical.

De eerste editie van De Kerststal was vorig jaar te zien in Maastricht, met Soy Kroon als Jozef, Sara Afiba als Maria en Kim-Lian van der Meij als engel Gabriël.