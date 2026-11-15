Eppo van Nispen tot Sevenaer sprak zondagavond bij Pauw, De Wit & Moggré vol lof over Gijs Naber als de nieuwe Sinterklaas. "Ik vond dat hij het fantastisch deed", zei de man die onderdeel was van de totstandkoming van Het Sinterklaasjournaal in 2001.

"Het gaat alleen al om dat opkomen, dat zwaaien. Hoe zwaait hij? Zwaait hij als een Sint? Hoe zegt hij 'dag allemaal'? Nou, dat zei hij echt als een Sint. Is de stem goed? Heeft hij een ondeugende blik? Is het een wijze oude man? Kan hij met een kind omgaan? Hij deed het allemaal!", vertelde hij vol enthousiasme aan tafel bij Roos Moggré.

De afgelopen tijd werd veel gespeculeerd over de vraag wie de mijter dit jaar draagt. In september werd duidelijk dat Stefan de Walle de rol niet meer vertolkt. Het Sinterklaasjournaal hield de kijkers afgelopen week in spanning over de opvolger van De Walle. Zaterdag, op de dag van de landelijke intocht, werd duidelijk dat de 46-jarige Naber de rol nu vertolkt.